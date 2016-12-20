В Обнинске научились эффективно выявлять и сохранять научные таланты. О политике привлечения и удержания в науке молодых ученых рассказывает заместитель генерального директора ГНЦ РФ - ФЭИ по науке и инновационной деятельности Наталья Айрапетова.

«В Госкорпорации Росатом уже окончательно сформирована инновационная вертикаль, которая определила по сути дела основные направления инновационного развития всей атомной отрасли, - говорит Наталья Айрапетова. - Было проведено несколько технологических форсайтов и стратегических сессий по определению и проработке основных направлений. Эта работа была сделана не случайно, поскольку в этом же году была сформулирована национальная технологическая платформа науки Российской Федерации и, соответственно, Росатом внес свой вклад, занял свое законное место в карте компетенций, характерных для российской науки. Это три стратегических направления, где монополия исторически принадлежит Росатому: замыкание ядерного топливного цикла – первое, развитие линейки ядерных реакторов малой мощности и обращение с радиоактивными отходами. Однако есть еще компетенции, или тренды технологического развития, в которых Госкорпорация Росатом играет не монопольную, но, тем не менее, роль очень важную и значимую. Среди них присутствуют и такие, чисто «обнинские» направления, как ядерная медицина, лазерные технологии, искусственный интеллект и так называемые аддитивные технологии, проекты, связанные с очисткой сред. Поэтому закономерно, что эти направления поддерживает не только Росатом, но и государство. И для Госкорпорации они являются приоритетными».

Видя свое место в карте национальных стратегических компетенций, Госкорпорация «Росатом» делает ставку на молодежь. В первую очередь это касается наращивания научного потенциала, где сосредоточен значительный ресурс для развития. Физико-энергетический институт – крупнейший центр научного блока Госкорпорации «Росатом» не только по количеству сотрудников, но и по количеству научных направлений, развиваемых в институте. Главную задачу в наращивании научно-технологического потенциала центра руководство ФЭИ видит в том, чтобы задействовать молодые кадры в стратегических, приоритетных научно-технологических направлениях. Продолжение »