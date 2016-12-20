В Обнинске научились эффективно выявлять и сохранять научные таланты. О политике привлечения и удержания в науке молодых ученых рассказывает заместитель генерального директора ГНЦ РФ - ФЭИ по науке и инновационной деятельности Наталья Айрапетова.
«В Госкорпорации Росатом уже окончательно сформирована инновационная вертикаль, которая определила по сути дела основные направления инновационного развития всей атомной отрасли, - говорит Наталья Айрапетова. - Было проведено несколько технологических форсайтов и стратегических сессий по определению и проработке основных направлений. Эта работа была сделана не случайно, поскольку в этом же году была сформулирована национальная технологическая платформа науки Российской Федерации и, соответственно, Росатом внес свой вклад, занял свое законное место в карте компетенций, характерных для российской науки. Это три стратегических направления, где монополия исторически принадлежит Росатому: замыкание ядерного топливного цикла – первое, развитие линейки ядерных реакторов малой мощности и обращение с радиоактивными отходами. Однако есть еще компетенции, или тренды технологического развития, в которых Госкорпорация Росатом играет не монопольную, но, тем не менее, роль очень важную и значимую. Среди них присутствуют и такие, чисто «обнинские» направления, как ядерная медицина, лазерные технологии, искусственный интеллект и так называемые аддитивные технологии, проекты, связанные с очисткой сред. Поэтому закономерно, что эти направления поддерживает не только Росатом, но и государство. И для Госкорпорации они являются приоритетными».
Видя свое место в карте национальных стратегических компетенций, Госкорпорация «Росатом» делает ставку на молодежь. В первую очередь это касается наращивания научного потенциала, где сосредоточен значительный ресурс для развития. Физико-энергетический институт – крупнейший центр научного блока Госкорпорации «Росатом» не только по количеству сотрудников, но и по количеству научных направлений, развиваемых в институте. Главную задачу в наращивании научно-технологического потенциала центра руководство ФЭИ видит в том, чтобы задействовать молодые кадры в стратегических, приоритетных научно-технологических направлениях. Продолжение »
В минувший вторник в Калуге состоялась традиционная пресс-конференция депутата Государственной Думы Российской Федерации от обнинского 100-го избирательного округа Геннадия Скляра. На встрече с журналистами он рассказал о своей работе в парламенте, особенностях взаимодействия представителей законодательной власти с министерствами и ведомствами.
Рассказывая об итогах завершившийся на днях сессии парламента, Геннадий Скляр отметил, что одним из главных вопросов стала работа над федеральным бюджетом на 2017 год. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в бюджете удалось предусмотреть не только сохранение, но даже и увеличение расходов по целому ряду направлений (ЖКХ, образование, культура, социальная политика, охрана окружающей среды и т.д.). В итоге на финансирование социальной сферы было выделено более 5 триллионов рублей. Продолжение »
Строительство и архитектурный облик города всегда вызывают большой интерес у жителей Обнинска. Наш город всё еще маленький. Может быть, поэтому – равнодушных нет! О ближайшем архитектурном будущем шла беседа в эфире «Русского радио Обнинск» с начальником управления архитектуры и градостроительства города Ольгой Лапиной.
- В этом году на форсайт-сессиях в Обнинске эксперты-урбанисты обсуждали возможности создания привлекательного образа нашего города. Что нового и интересного там прозвучало?
- Звучало много интересного, потому что привлекательный образ города складывается из многих вещей – начиная от инженерной инфраструктуры, транспорта и заканчивая фасадами домов и средой для общения.
- А высотное строительство входит в число этих составляющих?
- Я знаю, что часть жителей недовольна тем, что в Обнинске строится так много высотных домов, тем, что город превращается в муравейник и перестаёт быть похож сам на себя. Но как раз на этих дискуссиях прозвучало одно очень интересное мнение московских урбанистов: чтобы создать нормальную среду общения в городе, чтобы у нас появилось больше уличных кафе, где можно общаться - население Обнинска нужно увеличить более чем в два раза – до двухсот тысяч человек. С первого взгляда эта мысль звучит парадоксально. Но я стала анализировать и сравнивать плотность населения в разных городах. Какой город у нас прежде всего ассоциируется с общением, с уличными кафе, с какой-то такой уличной романтикой? Продолжение »
В Калужской области, как и на всей территории страны Роспотребнадзор приостановил розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов. Ограничение продлится 30 суток и не коснется парфюмерии и стеклоомывателей.
- Вступило в силу постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой о приостановке продажи в магазинах непищевой продукции, содержащей более 25 процентов этилового спирта,- прокомментировала начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Калужской области Наталья Новик. - Соответствующее поручение главе надзорного ведомства дал председатель кабинета министров Дмитрий Медведев. Продолжение »
О том, как будет вывозиться мусор в праздничные новогодние дни рассказал на планерке главы Администрации города начальник отдела по благоустройству и озеленению городских территорий Андрей Беликов.
По его словам, сейчас в городе находится 600 контейнерных площадок, которые обслуживают управляющие организации города. Вывоз твердых коммунальных отходов с этих площадок производится специализированными организациями, которые имеют соответствующие лицензии.
- У всех управляющих компаний на 2017 год уже продлены договоры с перевозчиками, поэтому сбоев с 1 января быть не должно, - прокомментировал Андрей Беликов. – По опыту прошлых лет, управляющим компаниям рекомендовано разместить график вывоза коммунальных отходов и крупногабаритного мусора на информационных досках на входах в подъезды. Большинство УК данную работу уже сделали. Продолжение »
Как проинформировали в региональном УФПС, в режиме работы отделений почтовой связи произойдут некоторые изменения в период праздничных дней.
31 декабря и 6 января рабочий день отделений почтовой связи сокращен на один час.
1, 2 и 7 января являются выходными для отделений почтовой связи по всей области. В эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.
3, 4, 5, 8 января почтовые отделения будут работать в обычном режиме.
Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Продолжение »
ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина вошло в топ-10 инновационных предприятий российского рейтинга быстроразвивающихся высокотехнологичных компаний «ТехУспех» по итогам 2016 года.
Эксперты рейтинга оценивали технологический уровень выпускаемой продукции предприятий, ее новизну, интеллектуальную деятельность, а также расходы на НИОКР и технологические инновации.
На «Технологии» доля инновационного продукта в общем объеме продаж уже на протяжении нескольких лет находится на уровне 85-87%. Почти треть выручки ежегодно направляется на исследовательскую работу. Ежегодно предприятие получает 25-30 патентов на результаты интеллектуальной деятельности. Еще одним важным критерием при определении лидеров рейтинга стал темп роста выручки компании. За 2010–2015 гг. ОНПП «Технология» удвоило этот показатель: в 2015 году выручка составила 4,9 млрд рублей. Из них 4,3 млрд рублей пришлось на долю новой или существенно улучшенной продукции. Продолжение »
На открытии городской Новогодней ёлки у ТК «Триумф-Плаза» 24 декабря самым активным и любознательным участником была детвора.
В россыпи интересных, торжественных и познавательных мероприятий, проходящих в Обнинске в преддверии каждого Нового года, открытие городской ёлки всегда занимает особое место. И не только потому, что здесь традиционно один из центров творческой мысли организаторов, старающихся подать программу по-новому, и что мероприятие даёт толчок «зажжению» ёлок на предприятиях и в учреждениях. Это зрелище (как, впрочем, и многие другие) предназначается ещё и для поднятия настроения каждого оказавшегося в этот момент в Обнинске человека, готового вернуться из реальных будней в сказочный мир, где нет проблем, а добро всегда торжествует над злом. И где счастливо себя чувствуют и взрослые, и дети. Продолжение »
Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин побеседовал жителями Обнинска, записавшимися к нему на прием.
Одной из тем беседы с обнинцами стала правовая оценка существующей процедуры банкротства физических лиц. По мнению обратившегося гражданина, в Калужской области возрастает число подобных банкротств, при этом закон не предоставляет прав органам государственной власти субъектов для оказания помощи гражданам при осуществлении процедуры их банкротства. Сегодня граждане, и без того находясь в трудной жизненной ситуации, должны уплачивать государственные пошлины и иные обязательные платежи, связанные с процедурой банкротства. По словам Олега Анатольевича, изначально федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» создавался в пользу физического лица, но правоприменительная практика показала обратное - существует перекос в пользу кредитора. Министр согласился с необходимостью внесения изменений в необходимые нормативные правовые акты. После правовой экспертизы эта просьба будет переданав Госдуму депутатам от нашего региона. Продолжение »
В Калуге в спортзале «Вымпел» в течение двух дней проходило первенство области по пауэрлифтингу. В первый день соревнований выявляли сильнейших среди мужчин. Во второй день - мастерство демонстрировали девушки. Первыми среди юношей стали воспитанники обнинской спортшколы «Спартак», вторыми – воспитанники калужской спортшколы «Спартак», на третьей ступени пьедестала оказались воспитанники калужского «Вымпела».
Абсолютными победителями области признаны Самира Караева, Мария Бурова и Дарья Ефимцева. В командном зачете места распределились следующим образом: лидируют спортсменки из малоярославецкой спортивной школы, вторые – представительницы калужского «Вымпела», бронза у девушек из Кирова. Продолжение »
По доброй традиции в канун Нового года специалисты Центра «Милосердие» выезжают с праздничной благотворительной акцией «Будь здоров в новом году!» в детское стационарное отделение ФГБУЗ КБ №8 ФМБА.
В лечебных буднях клинической больницы №8 нашлось место светлому и доброму празднику. К ребятам наведались Дед Мороз , Снегурочка, веселый Снеговик и сама Зимушка-Зима . Хотя бы на некоторое время они позволили детям и медицинскому персоналу забыть о болезнях и лекарствах. Данное мероприятие проходит при поддержке Администрации Обнинска. С пожеланиями здоровья и счастья выступила заместитель главы Администрации города по социальным вопросам Татьяна Попова. Заведующая детской поликлиникой Людмила Сергеева также пожелала всем пациентам и их родственникам здоровья и счастливого нового года. Продолжение »